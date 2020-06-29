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基達菲皇蘇頹鬥頹

2020-06-29 列印
  基達菲原本有力爭奪來季歐聯資格，西甲復賽後卻成績大倒退，首席射手安祖路爾斯啞火，而皇家蘇斯達同病相連，後防錯漏百出招致近三輪全敗。今晚聯賽兩軍在基達菲地頭交手皆無必勝本錢，不妨博和。 （Now632台周二凌晨4:00直播）

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