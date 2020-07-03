勝利之船 斷箭啟航 日職明日重開

日職早於二月揭幕，完成首輪後因應疫情暫停，相隔近五個月後將於明日重開，重頭戲就是神戶勝利船主場對廣島三箭。主隊星級鋒線去季雷聲大雨點小，今屆只有恩尼斯達留隊下，配合衝刺力強的前鋒戴恩費斯杜格拉斯效果更好，今仗直取主勝。



神戶勝利船去季以恩斯達斯、前鋒大衛韋拿和普多斯基組成星級攻擊線，三人雖然為球隊取得天皇盃冠軍摘下隊史首個錦標，但他們在各賽事合共只入二十五球，以各人級數而言絕不理想，加上勝利船在日職僅得第八名，可說華而不實。







新刀激活恩尼斯達



今屆大衞韋拿退休、普多斯基亦回流歐洲轉戰土超，只有恩尼斯達留隊。球隊逐由清水心跳簽入戴恩費斯杜格拉斯作新支援，其衝刺型踢法反而更配合「小白」的獨到傳送，兩人在季初日本超級盃及兩場亞冠分組賽合作時，杜格拉斯合共攻入兩球，日職首輪此子先任後備，球隊攻力大受影響僅主場1:1賽和FC橫濱，今仗他們再度攜手可望繼續擦出火花。



恩尼斯達亦對今季日職充滿憧憬：「我在疫情期間盡可能陪伴家人，協助孩子們居家學習。不過我在家都有努力操練，保持良好的狀態。」勝利船同時亦有前比利時國腳中堅華美倫壓陣，此子憑經驗和級數今仗勢可凍結首輪主場3:0勝鹿島鹿角時梅開二度的廣島三箭前鋒杜格拉斯韋拉。







神戶勝利船 vs 廣島三箭



星期六19 周六晚上6:30



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頭條推介 主勝 (2.22倍)







大阪飛腳 vs 大阪櫻花



星期六1 周六下午5:00



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大阪飛腳主場對大阪櫻花的打比戰，注目程度雖然不及以往，但勝在局勢鮮明易入手。飛腳各賽事連贏櫻花五次，盡顯大阪一哥本色。加上他們首輪日職作客2:1挫上屆盟主橫濱水手，支持主勝。



頭條推介 主勝 (2.50倍)







浦和紅鑽 vs 橫濱水手



星期六8 周六晚上6:00



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浦和紅鑽去季因為分心亞冠而在日職只得第十四名，今屆在老牌射手興梠慎三帶領下即回復勁旅本色，兩場各賽事全勝，周六主場面對上屆MVP仲川輝人領軍的橫濱水手，亦有力打敗這支衛冕冠軍。



頭條推介 主勝 (3.20倍)







今輪日職其他賽事推介



清水心跳 vs 名古屋鯨魚



星期六2 周六下午5:00



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心跳近四次日職對戰鯨魚全勝，還三度開出2.5球「大」，今仗捧大盤及主勝。



頭條推介 主勝 (2.75倍)







FC橫濱 vs 北海道札幌岡薩多



星期六3



周六下午5:00



北海道札幌岡薩多一向作客平平，日職首輪造訪柏雷素爾便敗北，今仗捧主勝。



頭條推介 主勝 (3.10倍)







大分三神 vs 鳥棲砂岩



星期六7 周六下午5:30



兩軍開季後於兩場各賽事都沒有入球，鋒力屬有限公司，今仗2.5球「細」穩開。



頭條推介 入球細(2.5球) (1.58倍)







柏雷素爾 vs FC東京



星期六9



周六晚上6:00



柏雷素爾首輪大勝北海道札幌岡薩多；FC東京則擊敗清水心跳，今仗宜敲和。



頭條推介 和 (3.15倍)







川崎前鋒 vs 鹿島鹿角



星期六10 周六晚上6:00



去季各賽事四度交手，前鋒兩勝兩和，今仗在射手小林悠帶領下勢再贏一場。



頭條推介 主勝 (1.92倍)







湘南比馬 vs 仙台維加泰



星期六11



周六晚上6:00



湘南比馬首輪不敵浦和紅鑽，延續去季頹勢，但仙台維加泰亦慢熱，捧和局。



頭條推介 和 (3.20倍)



