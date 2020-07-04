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末路「仁」搶盃自救

2020-07-04 列印
　　德甲八連霸拜仁慕尼黑今季劍指三冠王，同時已為下季部署，周五證實高價羅致德國快翼利萊辛尼。面對新隊友的威脅，陣中原有的兩翼京士利高文和基拿比都表示不怕地位不保，今晚德國盃決賽在柏林奧林匹克中立場勢合力率隊擊敗利華古遜，領軍捧走第二冠，客勝去馬。

（香港開電視77、有線601、661台周日凌晨2:00直播）

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