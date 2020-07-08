美職回歸盃 今日開鑼

美職踢完兩輪後因新冠肺炎疫情而停擺，事隔四個月賽會特意安排為期一個月、以大型盃賽模式進行的美職回歸盃讓廿六隊先熱身，緊接聯賽就會恢復。雖然FC達拉斯因為有十名球員確診肺炎退賽，但賽會最終決定賽事以二十五隊繼續進行，周三就率先上演兩場A組比賽。



因疫情而衍生出來，新增設的美職回歸盃，將會以大型盃賽形式進行，原本計劃是將廿六隊分成六組，B至F組各四隊，A組共六隊。可是B組的FC達拉斯截至周一共有十名球員和一位教練團成員確診肺炎，最終同日宣佈退賽令B組減少至三隊，整個賽事只餘廿五隊。



賽制暫時不變，A組頭三名和其餘五組首兩位都會直接出線十六強，餘下三個席位由A組第四名、以及B至F組的第三名按成績爭奪。而七月廿五日至八月六日將展開淘汰賽，最後終極王者戰則在八月十一日上演。



碧咸拿尼頭場焦點



周三（香港時間周四早上）的兩場A組賽事如期上演，打頭炮是奧蘭多城主場對國際邁亞密。因為賽事在奧蘭多迪士尼樂園進行而擁有地利的奧蘭多城，陣中只有前曼聯翼鋒蘭尼較具級數，其餘眾人實力平庸，難怪今季聯賽頭兩輪只得一和一負。而美職新軍國際邁亞密，靠主席及股東之一的萬人迷碧咸才得到各界重視，本身實力只是有限公司在首兩場美職全敗，與主隊同樣欠取勝本錢，今仗賽和成數高。



尾場是另一支新軍拿舒維爾對芝加哥火燄。前者大部份球員都是來自不同的美職球隊，但欠缺星級選手下，首兩輪聯賽悉數落敗。可是火燄亦積弱，今屆首兩仗只錄得一和一負，今仗屬海兵鬥水軍，同樣有望和波各取一分。