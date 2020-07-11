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﻿祖記歐聯陷「死亡上線」

2020-07-11 列印
        周五歐聯八強抽籤，祖雲達斯晉身決賽之路障礙重重。該隊即使反勝里昂打入八強，還很可能遇上曼城或皇家馬德里，四強也或要大戰巴塞隆拿或拜仁慕尼黑。

        老婦人如能在十六強扭轉首回合落後1:2的劣勢淘汰里昂，八強將鬥皇馬對曼城的勝方，巴塞或拜仁皆是其潛在四強對手。相反，另一邊戰線只有馬德里體育會和巴黎聖日耳門兩支豪門。
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