  • 2020年7月11日 星期六
  • 29º
  • 80%
熱門： 新冠肺炎水泉澳邨太和站停課召妓

日報新聞 > 體育

﻿巴塞三叉戟追榜首夠炒

2020-07-11 列印
　　早已有傳巴塞隆拿教練施迪恩失去球員信任，幸近期變陣打雙箭頭，成功令三叉戟美斯、蘇亞雷斯和基沙文回勇。該隊今晚西甲勢作客大勝華拉度列，力追榜首的皇家馬德里，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（Now4K 611、632台周日凌晨1:30直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd