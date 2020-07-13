﻿「艦盾」硬淨 無憂夠讓

昨天本港新增五十宗確診或初步確診新冠肺炎病例，顯示第三波疫情持續惡化。防疫官員和傳染病學者分別形容疫情「有點失控」、「山林大火」，情況相當嚴重。為了防止出現更多死亡個案，現在政府和公眾都要抖擻精神，檢視抗疫措施的不足，盡快改善。每一個香港人都要律己以嚴，經常處於最高的戒備狀態，習慣與病毒共存。 本地的累計病例達到一千四百六十九宗，比一河之隔的深圳的四百六十二宗，高出三分之二。從數據顯示，香港抗疫的確有不足之處，其中重要的一環，是病毒檢測的數字跟不上疫情發展。隨著染疫人數增加，專家估計社區有五十至六十名隱形傳播者，若不能透過廣範的檢測找出他們，疫情將沒完沒了。政府現在每天提供...

2020-07-13