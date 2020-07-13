  • 2020年7月13日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎慈雲山初選確診派1萬

日報新聞 > 體育

﻿「艦盾」硬淨 無憂夠讓

2020-07-13 列印
  皇家馬德里於西甲復賽後連奏凱歌，防線屬關鍵之一，表現出色的中堅華拉尼揚言，每仗都要助球隊不失球下取勝，盡快取得足夠分數奪冠。有此子鎮守後防，今晚作客勢大勝CF格蘭納達，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now632台周四凌晨4:00直播）

　　銀河艦隊復賽後八戰全勝表現勇猛，而中堅華拉尼期間上陣七場助球隊五次保持清白之身，屬全勝功臣之一。這名廿七歲法國國腳豪言：「球隊現時勢頭很好，而每次能夠不失球都令我們信心倍增，我們要保持下去。」防守牢不可破下，攻擊手可放心進攻，加上皇馬目前只差五分即可封王，作客大勝而回無難度，直取「客勝」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd