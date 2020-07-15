薩斯索羅 「祖」着先鞭

薩斯索羅意甲四連捷，今晚聯賽主場遇上狀態低迷的祖雲達斯可望乘勝追擊。尤其射手卡佩圖首循環曾破老婦人大門，今仗有力領軍爆冷全取三分，向歐霸入場券進發，敲逾四倍半主勝。



（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周四凌晨3:45直播）



上輪作客2:1勇挫第三的拉素，薩斯索羅意甲四連捷升上第八位，落後第六的拿玻里六分，仍有機會搭上歐霸尾班車。上仗交出一入球一助攻的卡佩圖誓言：「上場勝利給我們很大鼓舞，證明球隊的團體戰術成功。大家要再接再勵，向歐霸目進發。」



祖雲達斯上仗靠兩球爭議性十二碼才逼和阿特蘭大，近兩輪一和一負，期間共失六球更屬致命傷，現在正陷低潮作客難全身而退，超過四倍半的主勝值得一博。



