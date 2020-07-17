FC悉尼 狩獵鳳凰 澳職今日重開

澳職今午重開，先用三十四日完成餘下二十七場常規賽，五場季後賽就於八月廿二日開始，八日後上演決賽，完成這個既漫長又特別的賽季。榜首FC悉尼在傍晚打頭陣鬥三哥威靈頓鳳凰，前者的英格蘭射手方祖全季都腳風大順，今仗勢可領悉尼開出主勝。



今仗雖然是前列大戰，但FC悉尼二十輪累積四十八分，領先踢多三場的墨爾本城八分，比起第三位相同場數的威靈頓鳳凰多十二分。今季雙方於聯賽碰頭悉尼又錄得一勝一和，按實力計彼此差距甚大。







英兵內戰 方祖揚威



再者該隊的英格蘭射手方祖今季腳風大順，廿輪共入十七球，效率高企。此子矢言希望延續聯賽暫停前的狀態：「很開心可以重返球場，希望與隊友踢出一場精采的比賽，最好當然是全取三分。我想成為聯賽神射手，在餘下的比賽繼續取得士哥，為球隊貢獻所有。」



此子今仗將面對由同鄉、前紐卡素中堅史提芬泰萊率領的威靈頓鳳凰，但後者本季表現平平，難阻止這位昔日狼隊前鋒的進襲。此外，鳳凰陣中雖然亦有一對英格蘭射手在陣，不過加利賀柏開季至今僅入六球，拍檔大衛波爾更少一球，難與方祖相提並論。



值得留意，餘下的澳職比賽安排在新南威爾斯州五個球場進行，只有後天布里斯班獅吼對阿德萊德聯的賽事於昆士蘭州上演。今仗就在悉尼市郊的祖比利球場進行，FC悉尼身為同區球隊便有主場之利，可望順利擊敗威靈頓鳳凰全取三分，主勝可以放心捧場。







FC悉尼 vs 威靈頓鳳凰



星期五1 今日下午5:30



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主勝



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光輝再現 水手必敗



珀斯光輝在澳職暫停前正值頹勢，中場核心兼隊長迪亞高卡斯度亦越踢越沉，幸好疫情令他們得以重整旗鼓。該隊明午對包尾大幡中岸水手，可望憑超班實力重回勝軌，一於支持主勝。







重返勝軌最佳時機



去年十二月尾至一月中於聯賽連贏六場後，珀斯光輝無以為繼在及後八場各賽事只得一勝，包括對上五仗僅兩和三負，隊長迪亞高卡斯度踏入二○年更夥粒無收。不過疫情使他們可以重新出發，面對今季聯賽次循環碰頭時曾作客大勝3:0的中岸水手，是重回勝軌的最佳時機。再者水手於澳職已十連敗，今仗恐無還擊之力。







珀斯光輝 vs 中岸水手



星期六1 周六下午3:00



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主勝 (1.47倍)







獅吼阿聯 「細」在必行



布里斯班獅吼今季攻力明顯疲弱，首席射手奧當路雲更已離隊轉投紐卡素噴射機，令前線進攻效率進一步被削弱。該隊周日面對攻力同樣未見突出的阿德萊德聯，2.5球「細」在必行。







雙方攻力海軍水兵



澳職暫停前排第四位的獅吼，是一支守強攻弱的球隊，二十二輪只失廿四球，但同時僅攻入二十五球。更重要是為他們於澳職入六球的愛爾蘭射手奧當路雲，於二月初已離隊重返噴射機，目前陣中聯賽入球最多就是前鋒史葛麥當奴和中場恩文，各入四球。



再者，阿德萊德聯過去三輪聯賽亦只入兩球，雙方今仗勢交投淡靜，可捧細盤。







布里斯班獅吼 vs 阿德萊德聯



星期日7 周日下午5:30



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入球細(2.5球) (2.25倍)