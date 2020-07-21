護級現曙光 維拉瞓身拆「槍」

阿士東維拉近兩輪英超反底取得一勝一和後，護級出現一線生機，今晚乘勇主場硬撼阿仙奴目標只有三分。該隊鬥志毋庸置疑，加上埃及翼鋒馬莫特查斯古特腳風不俗；相反槍手本季作客成績差，上周末足總盃四強淘汰曼城又耗力甚多，維拉有望再取寶貴三分，逾三倍主勝捧得過。



（Now621台周三凌晨3:15直播）



維拉於英超暫停前已四連敗，復賽後頭七輪亦只得兩和五負，與護級安全線愈走愈遠。幸好他們在絕境及時振作，前仗憑埃及翼鋒馬莫特查斯古特梅開二度，主場2:0擊敗水晶宮取得救命三分。上場作客由安察洛堤執教後表現大躍進的愛華頓，在將士用命下靠守將安斯干沙的士哥賽和1:1。



查斯古特進攻箭頭



該隊賽前以三十六輪累積三十一分排尾三，比倒數第四位的屈福特少三分，今仗鬥阿仙奴和尾輪作客韋斯咸都沒有失分空間。右閘艾穆罕默迪矢言球隊將取勝希望押在本季英超共入五球的查斯古特身上：「對水晶宮時的兩個入球，令他信心大增。希望他可以在餘下兩輪取得四、五個入球，領軍連勝並保住英超席位。」



客軍阿仙奴論氣勢更勝維拉，上場英超主場2:1反勝利物浦；上仗足總盃四強又踢出代表作2:0挫曼城令後者衞冕失敗。不過他們在這兩場大戰耗力甚多，與藍月激戰三日後再上征途，體能難及已休息五天的維拉，加上槍手過去五仗客場聯賽只得兩勝三負，隨時三分盡失。



況且，英超護級球隊為保住席位，往往可以踢出驚人賽果，包括尾二的般尼茅夫早前便作客4:1大勝第四位的李斯特城；白禮頓亦曾在復賽後主場2:1挫兵工廠，今仗維拉有力全取三分。