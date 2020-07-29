  • 2020年7月29日 星期三
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎牛陣陳智思新居屋陳肇始

日報新聞 > 體育

拉素爭亞軍掃「雷」夠讓

2020-07-29 列印
　　拉素雖然未能事隔二十年再稱霸意甲，但主帥施蒙尼恩沙基矢言力爭亞軍。首席射手恩莫比尼近期也回勇，，力爭個人第三度成為聯賽神射手。該隊今晚意甲有力領軍主場大勝已篤定降班的布雷西亞，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周四凌晨1:30直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd