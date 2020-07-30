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NBA復賽 大帝路難行

2020-07-30 列印
  超過四個月，NBA明早正式回歸由洛杉磯打吡打頭陣！勒邦占士去季轉投湖人，即揚言要帶領這支傳統勁旅復興，惟上季受傷患困擾兼欠好幫手而缺席季後賽，今季本有復甦之勢，常規賽卻因疫情停擺。現復賽也好，大帝又要面對新環境和正副選控衞齊傷的挑戰，要率紫金軍團重奪總冠軍，今仗鬥勁敵快艇是一大試金石。（ViuTV99台明早9:00直播）
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