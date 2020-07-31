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「氣球人」復賽見真章

2020-07-31 列印
　　火箭球星哈登一向身型略胖，早前趁NBA停擺近四個月時間特訓，五月時曾以超瘦身形示人，但從近期於奧蘭多迪士尼世界的訓練照所見，其身材極速反彈肚腩重現。大鬍子身形如氣球忽瘦忽漲，真正比賽狀態明早復賽首仗大戰獨行俠將見真章。（ViuTV99台明早9:00直播）

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