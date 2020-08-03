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﻿榜尾鬥頹 無力埋「岸」 勝利難讓

2020-08-03 列印
        墨爾本勝利今季戰績大倒退，全因納博特等射手表現低迷，全隊只入廿六球屬列強第二少。該隊今午聯賽中立場恐無力讓近況有改善的中岸水手，一於支持後者讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今午5:30直播）

去季墨爾本勝利的進攻主力托禾倫和巴巴路西斯離隊，換來澳洲鋒將納博特和羅比古斯，但是他倆今季澳職各自只入六球和兩球，全隊合共入廿六球更是群雄第二差。結果，這支去季常規賽三哥近兩輪聯賽全敗，尚餘三輪得廿分排尾二，肯定無法殺入前六名季後賽。

納博特羅比古斯入波少

　　水手更只得十五分排包尾，同樣無緣季後賽，但復賽後表現有起色，對上兩場澳職皆打和，中止早前聯賽十一連敗頹勢。況且，該隊今季澳職曾主場3:2險挫勝利，今仗移師中立場可望至少不敗，故「客勝」捧得過。
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