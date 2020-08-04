﻿富咸鋒線危危乎 賓福特衝超在望

賓福特在上仗英冠升班附加賽四強次回合重現霸氣，在射手奧尼屈堅斯重拾射門鞋下，主場擊敗史雲斯收復首回合落敗失地，躋身今晚決賽鬥富咸，尚欠最後一關就可歷史性首次升班英超。適逢富咸有首席射手阿歷山大米祖域上陣成疑，賓福特可望在溫布萊球場衝「超」成功，直取主勝。（香港時間周三凌晨2:45直播）



英冠復賽後賓福特於頭七輪全勝，但他們在鎖定附加席位下心態放鬆在最後兩輪敗北，並影響到附加賽四強首回合的表現，作客0:1不敵史雲斯。



進攻雙核及時回勇



幸好這支本季英冠季軍在上仗次回合回復霸氣，射手奧尼屈堅斯打破三場入球荒攻入一球，加上法國年輕翼鋒麥比奧莫亦回勇交出助攻下，主場勝3:1，總比數贏3:2晉級，向首次升上英超又邁進一步。



除了兩大攻擊核心重拾狀態，他們本季聯賽又雙殺富咸，加上後者又有本季英冠攻入廿三球的阿歷山大米祖域，以及鋒將艾雲卡華利路因傷上陣成疑，今仗勝望壓一。