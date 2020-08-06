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﻿謝四挽面子「格」殺利華

2020-08-06 列印
  格拉斯哥流浪在歐霸十六強首回合主場1:3不敵利華古遜，今晚次回合還要作客，晉級可謂奢望。然而，前者少帥謝拉特和陣中羅馬尼亞名宿赫傑之子伊亞尼斯，均矢言領軍贏回一仗光榮出局，證明自己不斷成長，未來有獨當一面。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨0:55直播）

　　三月中首回合，格流主場被藥廠技術性擊倒，今晚反敗為勝談何容易。不過，新一季蘇超剛於上周末開鑼，他們作客1:0挫鴨巴甸旗開得勝，狀態遠勝逾一個月無正式賽事的利華古遜。同時，謝拉特和伊亞尼斯赫傑也要證明自己在這數個月成長不少。前者眾所周知的目標，就是數年後接替高普成為母會利物浦主帥，執教格流兩季，雖未能挑戰些路迪的霸權，但兩軍差距明顯收窄。謝拉特直言今仗是一大考驗：「我知道作客德國很難踢，但仍會全力領軍取勝。」

　　利華古遜新星夏維斯因為轉會車路士的傳聞影響表現，格流即使出局也有力挽回面子。
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