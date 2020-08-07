﻿歐聯復賽 祖記反擊 疫鬥士昂首

祖雲達斯鋒將保羅戴巴拿在歐聯十六強兩回合之間的五個多月，可謂歷盡高山低谷，曾一度患上新冠肺炎，幸痊瘉後在意甲表現出色，剛當選今季最佳球員，今晚歐聯復賽有力率老婦人主場大勝里昂，扭轉首回合落後0:1劣勢晉級，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。



（Now644、有線601、661台周六凌晨3:00直播）



老婦人二月底歐聯十六強首回合作客0:1不敵里昂後，歐洲各大賽事因肺炎疫情而暫停，陣中的魯加尼、馬度迪和戴巴拿先後確診。戴巴拿花了個多月才完全康復，當時透露身體需要長時間才能恢復。



戴巴拿出爐意甲MVP



不過，戴巴拿在意甲復賽後演出叫人喜出望外，上陣九次貢獻四入球兩助攻，全季聯賽合共收錄十一球十一助攻，助祖雲達斯完成九連霸，更力壓隊友C朗拿度等獲選為今季意甲最佳球員。此子在最後兩輪聯賽因大腿肌肉拉傷而缺陣，據指今仗可趕及復出，他還矢言不勝無歸：「被里昂擊敗後，己隊和我都發生了很多事，但我很希望今仗能反勝里昂，證明老婦人能克服不同挑戰。」



為應付這場生死大戰，老婦人主帥沙尼在意甲煞科戰主場1:3不敵羅馬一仗，收起今季各賽事入三十五球的C朗和中場比真歷等主力。沙尼直言：「我認為整隊得到了充份休息，現已蓄勢待發。」



至於里昂，因法甲腰斬自七月起不斷約戰友賽，早前聯賽盃決賽僅互射十二碼不敵巴黎聖日耳門，表現絕不失禮。然而，該隊歐聯淘汰賽客戰成績差勁，近十場僅兩和八負，其中六場更顆粒無收，今晚恐無力守住首回合優勢，一於支持祖雲達斯「主勝」晉級。