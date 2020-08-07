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﻿耶穌未盡興再斬「馬」

2020-08-07 列印
  巴西前鋒加比爾捷西斯在歐聯十六強首回合建功，助曼城作客2:1勇挫皇家馬德里。賽事今晚重啟，藍月次回合作東，耶穌揚言表現可以更好，領軍再破銀河艦隊晉級八強，主勝捧得過。

（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周六凌晨3:00直播）
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