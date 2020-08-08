新發電機支援 美斯贏「玻」晉級

巴塞隆拿三月初歐聯十六強首回合，作客1:1和拿玻里取得甜頭，今晚次回合作東不僅要把握機會晉級，教練施迪恩更力求速戰速決以應付頻密賽程。一對中場法蘭基迪莊和佩治勢盡顯新世代力量，確保王牌美斯留在危險地帶發揮歐聯十六強之王者本色，一於熱捧半場「主勝」和全勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播）



美斯在西甲復賽以來擔子甚重，肩負起球隊組織工作而射門次數銳減，最終衞冕失敗。今晚巴塞如欲淘汰拿玻里，勢要繼續倚賴美斯，皆因他歷來於歐聯十六強共入二十六球，近十一場次回合更狂轟十球。



據報施迪恩下令美斯今仗留守最前線二十至二十五米範圍，專心爭取士哥，組織工作交給法蘭基迪莊和佩治兩位後輩。後者在西甲煞科戰作客5:0大勝艾拉維斯，交出四次關鍵傳送、三次創造入球機會和兩次助攻。



今季各賽事場均交出零點八次關鍵傳球的法蘭基迪莊，矢言會踢得更進取支援美斯等鋒將：「我在歐聯特別有動力，因為這是自己最喜歡的賽事。我要踢得更進取，這樣才可以製造更多入球機會取勝。」他倆今仗代替停賽的布斯基斯和維達爾，展現巴塞新一代力量。



拿玻里在最後七輪意甲只得三勝兩和兩負，最後只得第七名。該隊最近四次歐戰兩回合賽事遇上西班牙對手皆敗，今仗又有鋒將因斯尼治和中堅文奴拿斯因傷上陣成疑，巴塞可望由頭贏到尾晉級。



羅拔仔攞采拆「車」



同日另一場，羅拔利雲度夫斯基因金球獎疫情取消而無緣問鼎，唯有以歐聯錦標作補償，今晚十六強次回合勢領拜仁慕尼黑主場再破車路士晉身八強，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。（Now644、有線601、661台周日凌晨3:00直播）



