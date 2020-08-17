﻿曼城爆冷八強止步 哥帥史達寧孭鑊

曼城周六歐聯八強在葡萄牙中立場意外1:3不敵里昂，可謂咎由自取。藍月領隊哥迪奧拿前季歐聯八強首回合鬥利物浦收起一名翼鋒，派多一位防守型中場掩護防線，球員未能適應新陣慘敗0:3埋下出局防線；上季同階段首回合亦為了增強中場掃蕩力而收起奇雲迪布尼，導致進攻乏力0:1不敵熱刺，次回合未能反勝晉級。



今仗哥帥重蹈覆轍，收起大衞施華及馬列斯等創造型球星，陣式由慣常的四三三變成三五二，惟攻力大減，防守亦因中場控制力減低被敵鋒哥尼特開紀錄，加上穆沙迪比利末段後備入替連入兩球負1:3。前利物浦中場梅菲直斥哥迪奧拿想得太多：「足球一向需要冒險，為何哥迪奧拿接二連三保守呢？沒有創造型球員，里昂守將很容易應付。我相信哥帥因為太想奪冠，所以變得保守。」



藍月出局另一關鍵人物，就是史達寧。此子八十七分鐘球隊落後1:2之際，離門五碼面對空門撞射高出，錯失追和黃金機會。