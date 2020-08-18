﻿萊比錫四強滅「聖」

新冠肺炎疫情令歐聯重開後改為一場決勝負，並移師葡萄牙里斯本閉門進行，但RB萊比錫鋒將沙比薩矢言，此舉反而對缺少淘汰賽經驗的他們有利。該隊今晚四強可望領軍擊敗巴黎聖日耳門躋身決賽，主勝可取。(Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播)



歐聯月初重開，撇除四場未完成的十六強次回合，八強開始各賽移師葡萄牙里斯本閉門進行，還由兩回合改成一場決勝負。RB萊比錫中場沙比薩矢言這個改動對他們有利：「己隊缺少大賽經驗，如果氣氛太熾熱，球員們反而會畏懼。所以一場過分勝負，沒有球迷，成為了我們的優勢。」



一場決勝負有利「初哥」



事實上他們於上圈便以2:1挫歐戰經驗豐富的馬德里體育會，可見所言非虛。再者沙比薩本季在此賽事上陣八次，收錄四入球、三助攻，今仗趁聖日耳門正選門將基羅拿華斯受傷倦勤，可望接連士哥領軍再過一關。