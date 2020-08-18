﻿紅魔出局 蘇B換人慢捱轟

曼聯在周日歐霸四強以1:2不敵西維爾，連同英格蘭聯賽盃和足總盃俱在半準決賽止步。網民將矛頭指向領隊蘇斯克查，斥責他在三項賽事的四強都無故收起盃賽正選門將羅美路，派上迪基亞就落敗；同時又批評他今仗換人反應太慢。



本季蘇斯克查安排羅美路在各項盃賽正選把關，但他在足總盃和聯賽盃四強就轉用迪基亞，球隊都未能躋身決賽。這名挪威籍教頭今仗再有此安排，以迪基亞正選，但他未能阻擋敵將蘇索和盧克迪莊的射門，令先開紀錄的紅魔倒輸1:2。此外，球隊在七十八分鐘失守後，蘇帥到八十七分鐘才首次換人，網民批評道：「反應太慢了，應該立即變陣。」但他堅稱：「我們是一支年輕的球隊，正在學習中。」



此外，周日網上流傳英超官方遊戲《Fantasy》的截圖，披露來季英超首輪賽程，重頭戲是曼聯主場鬥阿仙奴；衞冕之師利物浦就作客韋斯咸。