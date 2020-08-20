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朗奴高文教練團曝光

2020-08-20 列印
  朗奴高文周三正式成為巴塞隆拿新帥！該隊公布雙方簽約至二二年六月，據報會方向荷蘭足總支付五百萬歐羅（約四千六百萬港元）解約金，消息指朗奴高文已籌組了教練團，包括前瑞典名將軒歷拿臣將回歸任第三助手。而第一助教是舒路達，他一八至一九球季擔任阿積士助教，剛季執教賀芬咸，但於今年六月被炒。
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