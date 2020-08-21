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﻿歐霸決賽 楊格感謝祭 「國」之霸主

2020-08-21 列印
        艾舒利楊格由曼聯棄將變成國際米蘭後防主力，感謝教練干地一手提攜。今晚在德國科隆萊茵能源中立場上演的歐霸決賽，這名三十五歲老將勢使出渾身解數，助藍黑軍團敗西維爾捧盃報答知遇之恩，該隊客勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周六凌晨3:00直播）

        被曼聯嫌老的艾舒利楊格今年一月轉投國米簽約至季尾，獲干地安排改打左翼衞盡情發揮助攻能力，今季各賽事共交出四入球、五助攻。他感激主帥說：「干地安排我任翼衞，給我空間參與進攻，很高興可再次取得入球和助攻。我在國米猶如重生，會好好把握機會，為球隊爭取錦標。」

西維爾歐戰遇意軍失禮

　　藍黑軍團季尾大爆發，歐霸四強淘汰薩克達各戰線六連捷，期間入十六球只失一球，演出更勝所有賽事四連捷的西維爾。後者歷來四次於歐洲賽對意大利球隊未嘗一勝僅一和三負，今仗難免被看淡。
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