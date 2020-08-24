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槍迷不捨龍爺出廠

2020-08-24 列印
　　阿仙奴助教龍格保為了尋求正式領軍機會，周六宣佈離任。他在一八年出任該隊U23主帥時，發掘了翼鋒布卡約沙卡等優質小將，在去年十一月又曾替代過槍手主帥一職，難怪一眾阿仙奴球迷對他依依不捨。

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