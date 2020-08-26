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水手新援大開「薩」戒

2020-08-26 列印
　　去季日聯盟主橫濱水手經過季初低潮期後，近期回勇聯賽收錄兩連勝，新援祖利亞山度士期間攻入三球，獲主帥普斯迪高奴古大讚。此子今午日聯勢領軍再下一城，主場大勝近況差勁的北海道札幌岡薩多，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（有線602、662台今晚6:30直播）

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