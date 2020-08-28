「昂」首 第1擊

里昂早前勇戰至歐聯四強，射手穆沙迪比利等因表現出色，盛傳受不少豪門注視。不過，該隊陣中還有不少優質小將，十七歲進攻中場卓基去季已嶄露頭角，今晚勢助球隊於法甲新球季首仗擊敗迪安，主勝無問題。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨3:00直播）



法甲上周已開鑼，里昂因要出戰歐聯延至今晚才迎來首戰。該隊在歐聯接連淘汰祖雲達斯和曼城，穆沙迪比利和中場艾奧亞等主力因有出色演出，備受各大豪門注意，前者有傳被曼聯垂青，曼城也對艾奧亞虎視眈眈，里昂教練魯迪加西亞坦言：「我也不知道己隊人腳在未來數周會變成怎樣。」



卓基上位搶攻迪安



幸而里昂也有準備，卓基去季已成球隊國內盃賽正選，還於三場入三球，早前更成為里昂史上最年輕於歐聯上陣的球員，加西亞早前也透露他今季將獲更多機會。



適逢迪安連同季前友賽各賽事三連敗，今仗恐怕再輸一場，主勝去馬。



