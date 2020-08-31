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﻿美網回歸 杜高域「獨大」

2020-08-31 列印
  美國網球公開賽是新冠肺炎疫情爆發後，首項重啟的大滿貫網賽，但男、女單衞冕冠軍拿度和安迪絲古等多位強手因疫情退賽。賽事焦點就落在周六奪得辛辛那堤大師賽冠軍的「一哥」杜高域身上，此子一人獨大下揚言要以最巔峰狀態爭冠。(Now670、671台今晚10:30直播)
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