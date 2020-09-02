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﻿「無人工無班落」始放人 巴塞攬炒美斯

2020-09-02 列印
        美斯決意離開巴塞隆拿，周日起接連缺席新冠病毒檢測和新球季首操。據指巴塞提出美斯可立即免費解約的唯一方案，就是新一季放棄巴塞薪金，但又不能跟任何球隊簽約，無疑是終極「攬炒」，故愈來愈多聲音希望巴塞能與美斯「和平分手」。

        巴塞隆拿堅持美斯若要離隊，就要先支付七億歐羅（約六十四億港元）違約金，惟消息指該名三十三歲鋒將堅持自己可免費離開，故沒有出席病毒檢測和周一進行的首操。據報巴塞提出美斯可立即離開巴塞的唯一方法，就是他在新一季不能為任何球會上陣和收取任何薪酬，包括巴塞或新東家，要他白過一季。

白等一季後免費離隊

　　此舉無疑令雙方皆得不到任何益處，故有傳愈來愈多巴塞董事局成員認為，美斯既然去意已決，不如尋求和平分手，前巴塞中場沙基斯坦直言：「巴塞應該好好告別美斯，換取一筆可觀轉會費，將來好好運用。」
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