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﻿新軍刀繼續「士」哥

2020-09-03 列印
  效力英超韋斯咸的烏克蘭前鋒耶莫蘭高由去季尾開始腳風暢順，季前熱身賽亦頻頻士哥。此子勢將球會勇態帶到國家隊，在今晚歐洲國家聯賽A4組領軍主場擊敗瑞士，延續各賽十一仗不敗強勢，主勝放心去馬。（香港國際財經76台、有線602、662台周五凌晨2:45直播）
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