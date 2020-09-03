﻿新軍刀繼續「士」哥

魯賓高辛斯憑去季於阿特蘭大的出色表現，得以首次入選德國國家隊，主帥路維直言希望在今次國際賽期考察此子。為證明自己，這名左翼衞勢於今晚歐洲國家聯賽A4組領軍主場擊敗西班牙，主勝去馬。 （香港開電視77、有線601、661台周五凌晨2:45直播） 德國今次大軍名單只得一張新面孔，就是阿特蘭大中場魯賓高辛斯。此子本身司職左閘，但上季被改造成左翼衞，即解放其進攻能力，各賽事貢獻十入球八助攻，是球隊殺入歐聯八強的功臣。眼見此子爆發，日耳曼軍團教練路維直言：「我今季一直有留意他，故決定召他入伍，看看他在國家隊是否同樣厲害。」 西班牙需時磨合 相反西班牙出師不利，翼鋒馬高阿辛斯奧和中場奧...

2020-09-03