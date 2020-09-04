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﻿小法老騷料爭回流

2020-09-04 列印
  效力上海申花的艾沙拉維，事隔十個月再入選意大利大軍名單，此子直指自己心情相當激動，盛傳這名二十七歲射手也獲多支意甲球隊注意。為爭取回流的機會，他勢於今晚歐洲國家聯賽A1組接連士哥，領軍主場擊敗波斯尼亞，主勝無問題。

（香港開電視77、有線601、661台周六凌晨2:45直播）
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