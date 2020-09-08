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三獅左路奇兵割「麥」

2020-09-08 列印
  歐洲國家聯賽A2組丹麥主場對英格蘭，後者前熱刺兵捷比亞上季在馬德里體育會重生，西甲上陣二十五次交出四次助攻，上仗歐國聯英格蘭作客1:0小勝冰島，他客串左閘跟左翼史達寧擦出火花。反觀主隊中場基斯甸艾歷臣由熱刺轉投國際米蘭卻沉淪。捷比亞轉型效果有驚喜，今晚勢助三獅擊敗舊隊友基斯甸艾歷臣領軍的丹麥，主勝放心捧。

（香港開電視77、有線601、661台周三凌晨2:45直播）
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