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迪比入「塞」好事近

2020-09-09 列印
　　美斯復操後，新球季可能與里昂前鋒迪比做隊友。這名荷蘭前鋒周一在歐洲國家聯賽A1組主場不敵意大利後，證實受到巴塞隆拿斟介，返回球隊後會處理相關事宜。

　　巴塞一直視國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯為鋒線重組的頭號引援目標，但此子轉會費高昂，故此新帥朗奴高文轉而斟介在荷蘭國家隊時合作無間的前鋒迪比，相中其合約到明夏屆滿，轉會費約三千萬歐羅（約二億七千萬港元），性價比高。

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