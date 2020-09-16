據報拿斯利在會面中向字母哥承諾，願意為他支付奢侈稅來招兵買人，打造爭冠陣容。下季公鹿的總人工已經接近邀交奢侈稅警界線的一億三千二百七十萬美元（約十億港元），拿斯利此舉無疑進一步向安迪杜古普表達會方的爭霸鴻圖。另有消息指，主帥布登賀沙將會留任，來季繼續帶領公鹿衝冠。
同時，公鹿和希臘怪胎的合約只剩下一年，假如休賽期未能達成續約協議，後者有機會來季後約滿免費轉會，屆時會方人財兩失。故此，拿斯利也向字母哥開出一份五年價值二億五千萬美元（約十九億港元）天價合約，吸引對方提前續約。
經歷兩個半月的第三波疫情，全民抗疫，至昨天首次錄得本地零確診。政府宣佈進一步放寬社交距離的措施，被視為爆疫高危的場所，包括酒吧和夜總會獲准重開，但每枱只可坐二人；卡拉OK和派對房亦可恢復營業，一枱四人...
2020-09-16
中美貿易競爭持續。美國日前宣佈禁止新疆地區四家公司商品進口到美國，涉及棉花、服裝、美髮產品及電子裝置。據美方表示，有關產品涉及強制勞動。美國國務卿蓬佩奧指，有關禁令顯示國際社會不會容忍中國違反人權自由...
2020-09-16
美國西岸的山火持續。美國總統特朗普於當地周一前往的西岸進行視察山火的影響，民主黨總統候選人拜登隔空發炮，轟特朗普不肯承認氣候變化，指是其中一個導致這場火災的主因，形容他是「氣候縱火犯」。特朗普面對指責...
2020-09-16
大埔半山低密度屋苑悠然山莊，與港鐵大埔墟站隔河相對，今次介紹屋苑的3房1套放盤，實用面積約1109方呎，全屋雅致裝潢，設有多盞水晶吊燈及多幅畫作，高貴典雅，景觀方面，外望內園樹景，令人恬靜舒心。 ...
2020-09-16
市場觀望聯儲局議息結果，以及即將公佈的抗疫紓困方案，美股早段反覆向上。杜指早段曾升184點，見28177點，升0.6%，標普500指數升0.9%，納斯達克指數早段則升1.1%。 杜瓊斯工業平均...
2020-09-16
車路士周一英超作客3:1擊敗白禮頓，兩名新援迪姆華拿和夏維斯一同正選上陣，其中前者博得十二碼表現獲領隊林柏特好評。他本人更揚言，適應過後表現會更出色。\ 前鋒迪姆華拿首次代表藍獅擔正即有好表現，二十三分鐘利用速度爆入禁區被對方門將馬菲賴恩踢跌獲判十二碼，中場佐真奴費路主射替客軍開紀錄。 林伯讚不絕口 加上隊友列斯占士和葛特蘇馬各建一功，車路士勝3:1取開門紅。 林柏特滿意兩名新援演出，更點名稱讚迪姆華拿：「我喜歡他出奇不意地在不同區域出現，所博得的十二碼展示了速度是其強項，他和夏維斯對球隊都很重要。」迪姆華拿更強調表現有上升空間：「我要對抗三名很高大的守將，是德甲很少出現。...
2020-09-16
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
24歲日本混血性感女星池田依來沙，樣貌與身材均出眾，近年被看好星途有望再上一層樓。一向緋聞多多的池田，昨日被指流出性愛短片，更在網上瘋傳！圖：網上圖片 池田依來沙擁有日本、菲律賓及西班牙血統，...
2020-09-16
普及社區檢測計劃在前日結束，一共為一百七十八萬市民取樣及化驗，當中找出四十二名新冠肺炎患者，阻截病毒在社區散播，起了壓抑第三波疫情擴大的作用，同時大大提升本港檢測病毒的能力，打下了堅實的基礎，讓本港日後可以加快步伐，擴充服務，應付公眾所需的檢測新常態。 經過這一次大篩查考驗，前線醫護人員吸取經驗，取樣和檢測的水平得以提升，並確立了大規模檢測的程序和所需硬件，以後疫情再來，本港再次展開大篩查，便能駕輕就熟。經這次普檢，私人試劑公司和化驗所的服務可信度高，平均每次檢測收費三百多元，符合市場的需要，可以為本港提供龐大的檢測服務供應，令之前檢測服務供不應求的情況扭轉過來。 ...
2020-09-16
第八場三班一○○○米。高伯新馬房近季成績雖不算突出，但就上季所見，唞暑後較早復課的一批馬，整體表現算不俗，可見馬房以哪些馬作先頭部隊，某程度會從操練反映出來。 今季伯廄在暑期的操練積極度似乎稍不及上季...
2020-09-16