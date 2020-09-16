﻿公鹿銀彈箍字母哥

盛傳公鹿球星字母哥來季離隊他投，外媒報道他上周五跟球會老闆拿斯利進行長達三小時午餐會議。對方提出揮金擴軍和天價合約兩大銀彈，務求留住這名建隊核心。



據報拿斯利在會面中向字母哥承諾，願意為他支付奢侈稅來招兵買人，打造爭冠陣容。下季公鹿的總人工已經接近邀交奢侈稅警界線的一億三千二百七十萬美元（約十億港元），拿斯利此舉無疑進一步向安迪杜古普表達會方的爭霸鴻圖。另有消息指，主帥布登賀沙將會留任，來季繼續帶領公鹿衝冠。



同時，公鹿和希臘怪胎的合約只剩下一年，假如休賽期未能達成續約協議，後者有機會來季後約滿免費轉會，屆時會方人財兩失。故此，拿斯利也向字母哥開出一份五年價值二億五千萬美元（約十九億港元）天價合約，吸引對方提前續約。