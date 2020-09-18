﻿辛尼登場 舊生打「克」 開鑼戰買「仁」

拜仁慕尼黑中場哥列斯卡，曾在史浩克04與今季加盟的翼鋒利萊辛尼合作，坦言期待再次並肩作戰爭取好成績。今晚德甲開鑼戰，該隊主場對史浩克，兩人勢聯手撕破舊東家防線領軍響打炮，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。



（香港時間周六凌晨2:30開賽）



哥列斯卡和辛尼一四至一六年一同效力史浩克份屬好友，前者直言很高興新一季可再跟對方合作，有信心可打出默契助拜仁旗開得勝：「我們自小認識，一同成長並互相欣賞，現已急不及待再在場上攜手爭勝。」



史浩克六月已完成德甲球季，作戰狀態難跟戰至八月尾奪歐聯錦標的拜仁相比。



拍「爆肌哥」倒戈史浩克



對賽往績方面，拜仁又佔上風，自一七年三月德國盃主場大勝3:0，各賽事已經連贏史浩克八場，上季聯賽主場便贈對手五蛋，故今仗讓三球也不成問題。