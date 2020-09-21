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﻿伊巴着火 主勝「博」得過

2020-09-21 列印
  三十八歲的AC米蘭老射手伊巴謙莫域（圖）上周四歐霸次圈外圍賽搶先開齋，證明寶刀未老。今晚意甲首輪主場對博洛尼亞，呂布有力繼續爭取士哥領軍打響頭炮之餘，還向個人此聯賽一百五十球大關進發，直取主勝。

  （Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:45直播）
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