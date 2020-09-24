利雲無恙歸位 強「仁」搶歐超

去季歐聯盟主拜仁慕尼黑和歐霸王者西維爾，今晚將於匈牙利布達佩斯普斯卡斯球場爭逐歐洲超級盃。前者今仗有射手羅拔利雲度夫斯基克服左小腿傷患正選披甲，相反對手在歐超盃四連敗，故讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super301台周五凌晨3:00直播）



拜仁上季以廿一連勝衝線，成為德甲、德國盃和歐聯三冠王，今季德甲首輪即霸氣畢露，主場8:0數史浩克04。上仗獨取一球兩助攻的羅拔仔比賽期間撞傷左小腿肌肉，缺席周一操練，翌日僅跟隊友合練十二分鐘，其餘時間只作個人練習。不過，消息指此子已無大礙今晚可擔正，有利球隊爭標。



西維爾往績全敗



西維爾去季季尾亦二十場不敗，但今仗才是他們新一季首場正式賽事，狀態難跟拜仁相比。況且，該隊雖然是歐霸王中王，但對上四次出戰歐超盃全敗，故今仗恐怕會大敗而回。