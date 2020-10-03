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﻿美C歐聯重逢

2020-10-03 列印
  歐聯周四完成分組賽抽籤，可謂不是冤家不聚頭。美斯和C朗拿度於G組再一次在球場上交鋒之外，死亡H組更上演曼聯和巴黎聖日耳門的復仇大戰，而馬賽和波圖闊別十三年在C組重逢，為賽事增添不少花生味。
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