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文迪陀衰家 芝維爾搶鏡 哥帥呻走寶

2020-10-05 列印
        曼城周六英超作客被列斯聯逼和1:1，左閘班捷文文迪表現差勁。叫藍月領隊哥迪奧拿更不是味兒的是，盛傳其收購目標芝維爾轉投車路士之外，同日聯賽更射入處子球，助球隊贈水晶宮四蛋。

        藍月憑史達寧開紀錄，卻被列斯聯鋒將洛迪高摩連奴追和失分，文迪要負上一定責任。此子全場攔截和解圍各只有一次，傳球成功率僅五成七。哥迪奧拿辯稱：「就目前情況（傷兵滿營），曼城的表現很不錯，不幸的是未能贏下比賽。」

後防遊魂僅和列斯

        而芝維爾原本是哥帥最佳左閘人選，結果轉投了車路士。這位廿三歲英格蘭國腳今仗正選上陣，更在五十一分鐘取得加盟第一球，率隊大炒水晶宮4:0。
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