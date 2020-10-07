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﻿東京淪陷 川崎雙響炮

2020-10-07 列印
        目前於日聯遙遙領先的川崎前鋒，今晚轉戰日聯盃四強，主場迎戰聯賽二哥FC東京。前鋒近九仗全勝，加上兩位射手李安度達美奧和小林悠今季聯賽都有雙位數入球，狀態火熱，勢攜手領軍擊潰東京防線，直取主勝。

（香港時間今晚6:00開賽）

        川崎前鋒近況好到不得了，不單止各賽事連贏九場，七月復賽至今廿三場不同戰線更取得二十勝兩和一負。再者，他們於日聯打少兩場領先次席FC東京十二分，有失分空間下近期於日聯盃精銳盡出全力搶盃，包括合共於聯賽攻入廿一球的兩大射手小林悠及李安度達美奧，在此賽分別有四球和一球進帳，兩人合力勢可領軍殺入決賽。

東京曾吞前鋒四蛋

        相反FC東京今季於日聯失掉廿七球，是聯賽頭五位失球最多的一球，當中包括主場淨吞前鋒四蛋，今仗再次面對小林悠和李安度達美奧，勢大敗而回。
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