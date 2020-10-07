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﻿水手柏雷素爾和格

2020-10-07 列印
  上屆日聯冠軍橫濱水手今季難望衛冕，所以已將目標轉向日聯盃，今晚四強主場鬥柏雷素爾爭入決賽。水手有前鋒艾歷利馬腳風大順，但客軍亦有射手奧隆加入球停不了，加上兩軍近況及對賽成績相若，九十分鐘難分勝負，一於冷敲四點一五倍和局。（香港時間今晚6:00開賽）
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