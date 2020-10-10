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基拿比東征除「烏」

2020-10-10 列印
　　德國剛於周三友賽主場被土耳其逼和3:3後，教練路維召回基拿比等，備戰今晚歐洲國家聯賽A4組作客烏克蘭。這名拜仁慕尼黑快翼在日耳門軍團入球效率驚人之外，還貢獻不少助攻，今仗勢領軍撕破對方不穩防線，客勝穩陣。 （香港開電視77、有線602、603、662台周日凌晨2:45直播）

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