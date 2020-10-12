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﻿艾簡達拿 阿古路周末復出

2020-10-12 列印
         國際賽後，利物浦和曼城將於周六英超分別硬撼愛華頓及阿仙奴，幸好各自有主將復出在望。去月尾確診新冠肺炎的紅軍中場堤亞高艾簡達拿，周六結束居家隔離外出閒逛；藍月射手阿古路膝傷已無大礙，近日駕車載女友到倫敦觀光。

        堤亞高艾簡達拿九月三十日確診，立即按英國政府規定居家隔離十天，周六完成。這名西班牙中場立即外出在利物浦市閒逛，並在社交網絡更新自己的狀態，有望復出作客鬥榜首的愛華頓。

分戰拖肥槍手

　　因為左膝受傷自六月起缺陣至今的阿古路，周五亦駕車載女友由曼徹斯特前往倫敦，度過美好的兩日一夜之旅。此子原本預計要休戰至月尾才復出，如今或可提早披甲，解決藍月前鋒荒。
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