﻿馬天尼斯美斯拍住上 最佳拍檔

國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯今夏轉投巴塞隆拿不果，未能與阿根廷前輩美斯在球會層面攜手合作。然而兩人在國家隊層面擦出火花，上仗一起合力率隊於世界盃南美洲區外圍賽主場擊敗厄瓜多爾，今仗他們彼此再聯手勢領軍於小組次輪作客擊敗魚腩玻利維亞，客勝可期。（香港時間周三凌晨4:00開賽）



拿達路馬天尼斯上仗世盃外攜手與美斯攻堅，兩人即擦出火花在前線製造不少具威脅埋門，後者更射入十二碼一箭定江山，合力領軍主場1:0氣走厄瓜多爾。作為隊長，美斯大讚這二十三歲國米前鋒：「拿達路是一個出色的射手，能力非常全面。」



阿根廷教練史卡朗尼亦附和道：「他是阿根廷國家隊的未來，他還能再進步。」這對新拍檔今仗再聯手，勢率隊延續近五次各賽事鬥玻利維亞錄四勝一負的強勢。



玻利維亞戰力太差



再者，玻利維亞上仗世盃外首輪作客淨吞巴西五蛋，南美區魚腩由此可見，今場有主場加持亦難敵阿根廷。