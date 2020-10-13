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﻿巴西必剿秘魯

2020-10-13 列印
  羅拔圖法明奴今季於利物浦腳頭無靈，但回到巴西國家隊即找到射門鞋，上仗世界盃南美洲區外圍賽梅開二度，領軍主場5:0大勝玻利維亞。此子為了將腳風帶回紅軍，周二同組作客秘魯勢全力爭取入球率隊再贏一仗，直取客勝。（香港時間周三早上8:00開賽）
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