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高盧雞狂鋒掃格仔軍

2020-10-14 列印
　　法國上輪歐洲國家聯賽A3組跟有C朗拿度壓陣的葡萄牙互交白卷，防守之強可見一斑。今晚分組賽作客克羅地亞，高盧雄雞有前鋒基利安麥巴比近況大勇，勢展示銳利攻力全取三分，敲客勝。（有線602、662台周四凌晨2:35直播）

　　上仗打和後，法國得失球差不及葡軍暫居A3組次席，教練迪甘斯直言滿意防守表現，今仗焦點是改善攻力。鋒線巴黎聖日耳門主將麥巴比近三輪法甲有兩入球三助攻，另一前鋒基沙文近兩次對克羅地亞都有士哥，跟麥巴比聯手攻堅，今晚有力撕破敵軍防線。

　　克羅地亞各戰線對法國二連敗，歷來兩和五負未嘗一勝，他們今仗有主場之利亦靠不住，客勝更可取。

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