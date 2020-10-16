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﻿小休再出發 聖鬥士尼料

2020-10-16 列印
        巴黎聖日耳門前鋒莫路伊卡迪不用出戰國際賽，養精蓄銳於今晚法甲作客尼姆爭取士哥。再者，此子克服新冠肺炎復出後，該隊法甲便未逢敵手，故有望以勝利迎接下周中歐聯分組賽，客勝捧得過。

        對聖日耳門而言，伊卡迪早前感染新冠肺炎可謂因禍得福，因為毋須像尼馬和基利安麥巴比般忙於為國征戰，前者今晚可以候命，相反兩名隊友可以休息備戰下周二歐聯小組賽主場大戰曼聯。況且，伊卡迪隔離期間，該隊法甲開季兩戰皆北，他復出後四輪悉數正選入兩球，領軍四連捷，叫球迷重拾信心。

PSG對賽一面倒

　　尼姆上一輪法甲作客1:0小勝蒙彼利埃才終止之前四輪不勝頹勢，惟中場安東尼華拿里奧等三將倦勤，實力大打折扣。該隊歷來各賽事四戰聖日耳門全敗，近兩次法甲交鋒均淨吞三蛋，預料今晚作東也難逃大敗厄運。
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