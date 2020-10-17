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﻿柏迪解放槍手射「月」

2020-10-17 列印
  阿仙奴月初斥資四千五百萬鎊（約四億五千萬港元）羅致的防守中場湯馬士柏迪，今晚英超首度披甲即作客硬撼曼城。此子可以保護防線之外，還可望釋放丹尼施巴路斯的創造力，為射手奧巴美揚提供更多彈藥，率兵擊敗有中場奇雲迪布尼上陣成疑兼要分心備戰歐聯迎戰波圖的藍月，冷敲六倍客勝。（Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播）
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