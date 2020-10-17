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﻿美臣蒙特續剋「聖徒」

2020-10-17 列印
  雖然美臣蒙特今季英超只入一球，但車路士領隊林柏特大讚愛將無球走動等，是球隊爭勝的一大利器。此子去季曾攻破修咸頓大門，今晚聯賽勢領軍作東擊退進攻單調的聖徒，延續對賽往續優勢，替下周中歐聯主場鬥西維爾打下強心針，主勝可捧。（Now621台今晚10:00直播）
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