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古仔贖罪爆「費」

2020-10-20 列印
　　巴塞隆拿去季於歐聯八強2:8不敵拜仁慕尼黑，後者其中一位取勝功臣就是從巴塞借來的鋒將菲臘比古天奴。此子今季外借回歸，立即踢出高水準，今晚歐聯G組勢「將功贖罪」領軍主場大勝匈牙利球隊費倫斯華路士，一於捧讓球主客和讓三球「主勝」。（Now646、有線602、662台周三凌晨3:00直播）

　　古天奴去季於拜仁表現平平，踢得最好的一仗恰巧是對東家巴塞，後備上陣梅開二度率隊大勝8:2，成巴塞出局的「罪人」。這名巴西中場今季回歸巴塞，在四輪西甲收錄一入球、兩助攻，他矢言今仗要將功贖罪：「我在拜仁回來後，體格大有改進。」

　　在此子帶領下，巴塞勢可如上季歐聯分組賽首輪主場4:0大破　燕豪芬般，在地頭大開殺戒。再者費倫斯華路士在歐聯改制後首次參賽，今晚作客魯營球場難免要交學費，「主勝」穩開。

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